Ankara'da şantiyenin tek kadın mühendisi olarak çalışıyor! 'İlk işimiz önyargıları kırmak'

Kırıkkale Üniversitesi'nden 2014 yılında elektrik-elektronik mühendisi olarak mezun olan Çağrı Aşıcı, bugüne kadar 7 farklı projede, saha mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı.

11 yıldır erkeklerin egemen olduğu inşaat sektöründe çalışan Aşıcı, son 1 yıldır Ankara'daki konut projesinde 60 erkekle birlikte çalışıyor.

Şantiyede 15 kişilik elektrik-elektronik ekibi içinde de tek kadın mühendis olan Aşıcı, 'şantiyede bir kadın' kullanıcı adıyla yüzünü göstermediği sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflar ile de dikkat çekiyor.

'ÖNYARGI İLE YAKLAŞIMLAR OLUYOR'

Çağrı Aşıcı, şantiyedeki elektrik işlerinin tüm süreçlerinden sorumlu olduğunu, 15 kişilik elektrik ekibi ve tüm şantiyedeki 60 kişi arasında tek kadın olduğunu söyleyerek, "Aslında bu çok göz korkutucu bir durum. Ben bu zamana kadar şantiyelerde hep tek kadın mühendis olarak çalıştım.

Yani haliyle bir önyargıyla yaklaşmalar oluyor; ama zamanla erkekler de buna alışıyor ve bu durumun cinsiyete bağlı olmadığının farkına varıyorlar. Kadın personelin artması bir kere sahada ustalarla olan iletişimlerimizi daha da kuvvetlendiriyor. Ustalar daha düzgün çalışmaya başlıyorlar. Küfürler oldukça azalıyor" dedi.

'TOPUKLU AYAKKABIYI ÖZLÜYORUM'

Mühendis Aşıcı, şantiyede çalışma şartlarının ağır olduğunu söyleyerek, "Her kadın topuklu ayakkabıyı giyinmeyi sever, güzel giyinmeyi sever; ancak şantiyenin çalışma şartları da ortada. O yüzden her şeyi giyemiyoruz maalesef. Belirlediğimiz kıyafetlerimiz oluyor ve onların dışına çıkamıyoruz çok fazla şantiyede.

Çünkü demire takılabiliyoruz, boya sıçrayabiliyor, çamura batabiliyoruz. Yani bir sürü şey olabiliyor. Bol pantolonlar giymeyi tercih ediyoruz. Aslında makyaj yapmak biraz isteğe bağlı; ama ben çok tercih etmiyorum. Çünkü tozlu bir alanda çalışıyoruz ve makyaj tozu hapsediyor. O yüzden ben çok gerek duymuyorum. Klasik giymeyi, topuklu ayakkabı giymeyi çok seviyorum; ama maalesef giyemiyorum ve çok özlüyorum. Hafta sonları izinli olduğumuz zamanlarda dengelemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'KADINLAR HER YERDE'

Her projeye ilk başladığında bir alışma süreci olduğunu söyleyen Aşıcı, "Ustalarla ilk defa çalışıyorsak bir önyargılarını, 'işi bilmiyordur' bakışlarını hissediyoruz. Ama işin içine girdikten sonra yavaş yavaş önyargılarını kırıp saygılarını kazanıyorum. Ondan sonra zaten kadın erkek olmak çok da bir önem arz etmiyor. Ofis ortamına göre daha ağır şartlar altında çalışmış oluyoruz. Hem bedenen hem zihnen gerçekten bizim için yorucu oluyor. Ama alıştım. Şantiye aslında benim daha rahat çalışabileceğim bir alan.O yüzden ailem şantiyede çalışmama bir tepki vermedi. Kadınlar aslında her yerde. Kepçe operatörü olarak çalışanlar geliyor. Haritacılar var. Dağda, bayırda geziyor. Kule vinç operatörü olan kadınlar var. Yani gerçekten inanılmaz her sektörde çalışıyoruz. Adım adım bütün sektörlerde var olmaya başladık ve emin adımlarla da ilerliyoruz" dedi.