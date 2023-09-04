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Ankara'da otoparka uçak parçası düştü! Bakanlık açıkladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otoparka uçak parçası düştü. Yakıt tankı olduğu iddia edilen parça 3 araca isabet etti. Araçlarda maddi hasar oluştu. Olay hakkında incelemeler devam ediyor.

04.09.2023 - 12:51 | | İHA
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otoparka uçak parçası düştü. Yakıt tankı olduğu iddia edilen parça 3 araca isabet etti. Araçlarda maddi hasar oluştu. Olay hakkında incelemeler devam ediyor.

MSB, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." dedi.

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