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Ankara'da kritik zirve! Erdoğan MİT Başkanı Kalın ve Bakan Tunç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile toplantı yaptı.

15.05.2024 - 08:53 |
Ankara'da kritik zirve! Erdoğan MİT Başkanı Kalın ve Bakan Tunç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile toplantı yaptı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat konuya ilişkin şu bilgileri aktardı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiler. Dün akşam için planlanan bir toplantıydı bu. Biriken konularla ilgili her iki isimden de aynı anda bilgi almak istediği belirtiliyor. Aslında programında dün akşam yapılacak olan toplantı bu akşama alınmış. Tabii ki gündemde güncel her konu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği konular değil yargıdaki ve istihbarat alanındaki gelişmelerin ele alındığını söyleyebiliriz. Yarınki grup toplantısı önemli. Bugün aldığı bilgiler neticesinde yarın ne söyleyecek? Tüm gözler 12'deki grup toplantısında olacak.

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