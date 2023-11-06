Ankara'da kritik Gazze görüşmesi! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Buradaki derin endişeleri biliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'deki savaşın başından bu yana ilk kez gerçekleşen Ankara ziyareti uluslararası medyanın göz hapsinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pazar gününün son saatlerinde Ankara'ya inen Blinken'la, bugün bakanlık binasında görüştü. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sırasında Dışişleri Bakanlığı çevresinde toplanan protestocular gösteri yaptı.

ABD'yi Gazze'de Filistinlilerin öldürülmesinin suç ortağı olarak gören onlarca gösterici, bakanlık binasının önüne geldi. 'Katilin Blinken, Türkiye'den defol' sloganları atılırken, polis bazı protestocuları gözaltına aldı.

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı 150 dakikalık görüşmenin ardından kameralar karşısına birlikte geçip basın toplantısı düzenlemedi. İki bakan görüşme öncesinde gazetecilere poz verdi, Blinken'ın elini sıktığı mevkidaşı Fidan'a sarılmak istedi ancak Dışişleri Bakanı mesafeyi korudu.

ATEŞKES İÇİN TARİH VEREMEDİ

Bunun yerine ABD Dışişleri Bakanı Ankara'dan ayrılırken havalimanında uçağın önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin derin endişelerini bildiklerini vurgulayan Antony Blinken, basın toplantısında daha çok insani yardımlar ve rehineler gibi başlıklar üzerinde durdu.

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"İnsani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için gerekli adımların atıldığını önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Tüm bu konularda ilerleme sağladığımızı düşünüyorum" diyen ABD'li bakan, çatışmanın bölgeye yayılmaması için Washington yönetiminin elinden geleni yaptığını, savaşın yayılmamasının da bir başarı olduğunu kaydetti.

Ateşkesin sorulması üzerine Antony Blinken bir tarih vermedi, rehineler ve insani yardımlar konusuna odaklandıklarını vurguladı. Yaptığı bölge ziyaretinin başarılı olup olmadığına ilişkin soruya Blinken, "Tüm başlıklarda çalışmalar devam ediyor" dedi.

ANKARA TAM ATEŞKES İSTEDİ'

Ankara'dan henüz resmi bir açıklama yok. Ancak diplomatik kaynaklar "Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı" bilgisini verdi.

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BLINKEN: BURADAKİ DERİN ENDİŞELERİ BİLİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesinin ardından havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Blinken, “Buradaki derin endişeleri biliyoruz. Gazze’deki korkunç bedeli görüyoruz. Filistinlilerin, masum sivillerin ödediği bedeli görüyoruz. Buradaki endişeyi paylaşıyoruz ve her gün çalışıyoruz bu konuda. İsraillilerle temas halindeyiz. Atabilecekleri adımları konuştuk. Sivil kayıpları azaltmak için atılabilecek adımları ve Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırılması için somut adımların önümüzdeki günlerde hayata geçtiğini göreceksiniz. Büyük miktarda yardımın Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli adımların önümüzdeki günlerde atıldığını göreceksiniz. Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda da önemli adımlar ve önemli görüşmeler yaptık. Görüşmenin de ötesinde farklı bölge ülkelerinin etkilerini kullanarak çatışmanın bölgeye yayılmaması için elimizden geleni yaptık. Bu son derece kritik. Bölge ülkeleri de bunun yaşanmaması için son derece büyük bir çaba gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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Adil ve sürdürülebilir bir barış için şartların oluşturulması için bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yapıldığının altını çizen Blinken, “Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz. Daha iyi bir yolun önümüzde olması için gidilecek daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz. Tüm bu konularda ilerleme sağladığımızı düşünüyorum. Her gittiğim yerde aynı şeyi duydum. Tüm bu konularda ABD’nin önderliğinin liderliğinin alternatifi bulunmuyor. Ülkeler bize bakıyor. Bir şeyler yapmamızı bekliyor” diye konuştu.

Rehineler konusuna yoğun bir şekilde odaklanıldığını vurgulayan Blinken, “İnsani bir aranın bu konuda da fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz. İnsani ara rehineler açısında da fayda sağlayabilir. Sadece Gazze’de değil Batı Şeria’da olanlara da odaklanmış durumdayız” açıklamasında bulundu.

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AL JAZEERA: ORTAK AÇIKLAMA YOK

Ziyareti Ankara'da takip eden Al Jazeera muhabiri Resul Serdar, bakanların görüşmesinin ardından ortak bir açıklama yapılmadığını bildirdi. ABD tarafının Türkiye'yi elindeki rehineleri serbest bırakması için Hamas'a daha fazla baskı yapmaya ikna etmeye çalıştığını kaydeden Al Jazeera muhabiri, Ankara'nın tutumunun ise çok net olduğunu aktardı. Ankara, Washington'a rehine ve tutuklu takasının karşılıklı olması gerektiğini iletti. Buna göre, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında İsrail de elindeki Filistinli tutukluları bırakmalı.

Türkiye'nin Ankara'dan talebinin ise koşulsuz ateşkes olduğunu bildiren Al Jazeera, ateşkesin gözlemi için ise Türkiye'nin garantör olacağı uluslararası bir mekanizmayı gündeme getirdi. ABD tarafının ateşkes yerine 'insani duraklama'dan söz ettiğini belirten muhabir, Türk tarafı için ise bunun yeterli olmadığını aktardı.