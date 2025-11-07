GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkara’da kaza: Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Ankara’da kaza: Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Ankara’da kaza: Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

07.11.2025 - 23:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara), (DHA)

Ankara’da kaza: Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobiin çarptığı Yaşar R. (71), ağır yaralandı.

 

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara- Çubuk Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara'dan Çubuk istikametine giden M.Y. idaresindeki 06 EDE 474 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar R.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'nde sevk edildi. Tedaviye alınan Yaşar R.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

Erzurum’da kız kaçırma yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
#Gündem

Erzurum’da kız kaçırma yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı

Nevşehir'de yangın bitti, kavga başladı
#Gündem

Nevşehir'de yangın bitti, kavga başladı

Kocaeli Gebze’de kolonlarında çatlak oluşan 2 katlı binadaki 3 aile tahliye edildi
#Gündem

Kocaeli Gebze’de kolonlarında çatlak oluşan 2 katlı binadaki 3 aile tahliye edildi