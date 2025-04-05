GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkara'da evinde alkol üreten adam yolda yüyürken ürettiği alkolden hayatını kaybetti!
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da evinde alkol üreten adam yolda yüyürken ürettiği alkolden hayatını kaybetti!

Ankara'da evinde alkol üreten adam yolda yüyürken ürettiği alkolden hayatını kaybetti!

05.04.2025 - 17:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Samet ÖKSÜZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

Ankara'da evinde alkol üreten adam yolda yüyürken ürettiği alkolden hayatını kaybetti!

Ankara'da kendi ürettiği alkolden tükettiği iddia edilen kişi, sokak ortasında yürürken rahatsızlanıp hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Siteler mevkisinde meydana geldi. Caddede beraber yürüyen iki kişiden biri, rahatsızlanıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde yere düşen kişinin öldüğü belirlendi.

İsmi açıklanmayan kişinin kendi yaptığı alkolden tükettiği ve rahatsızlanıp yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun incelemesiyle belirlenecek.

Öte yandan, ölen kişinin arkadaşıyla yürürken rahatsızlanıp yere düştüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncel Haberler

Bayram dönüş yolculuğu başladı! Yola çıkacaklar dikkat: 43 ilin geçiş güzergahında kuvvetli sağanak yağış var
#Gündem

Bayram dönüş yolculuğu başladı! Yola çıkacaklar dikkat: 43 ilin geçiş güzergahında kuvvetli sağanak yağış var

Rize'de levrek havuzu patladı, haberi duyan sahile koştu! 3 saatlik yoldan gelenler var
#Gündem

Rize'de levrek havuzu patladı, haberi duyan sahile koştu! 3 saatlik yoldan gelenler var

Ankara'da evinde alkol üreten adam yolda yüyürken ürettiği alkolden hayatını kaybetti!
#Gündem

Ankara'da evinde alkol üreten adam yolda yüyürken ürettiği alkolden hayatını kaybetti!