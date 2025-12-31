Ankara'da bugün okullar tatil mi? Ankara Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? Ankara kar yağışı son durum
Ankara’da aralıklarla etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştururken, buzlanma riskine karşı uyarılar yapıldı. Kar sonrası “bugün okullar tatil mi” sorusu öğrenci ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ankara'da kar tatili var mı? İşte detaylar...
Ankara’da aralıklarla görülen kar yağışı kent genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman yoğunlaşan yağış, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtünün oluşmasına neden oldu. Karın şiddetini artırdığı anlarda ana yollar ve bağlantı arterlerinde trafik yavaşlarken; Çankaya, Keçiören ve Mamak’ın yüksek kesimlerinde kar örtüsü daha belirgin hale geldi. Parklar ve yeşil alanlar beyaza bürünürken, şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Buzlanma uyarısı yapıldı
Belediye ekipleri olası olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Kritik noktalarda tuzlama ve kar küreme araçları hazır bekletilirken, sürücülere özellikle gece saatlerinde artabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Meteoroloji değerlendirmelerine göre soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini koruması, kar yağışının ise aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Bugün okullar tatil mi?
Başkentte etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler “bugün okullar tatil mi” sorusunun yanıtını merak ediyor. 31 Aralık Çarşamba günü için şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililer, olası bir tatil kararının hava koşullarının seyrine göre değerlendirileceğini ve resmi kanallar üzerinden kamuoyuna duyurulacağını belirtiyor.