Ankara'da 31 Aralık Çarşamba günü sular akmıyor! ASKİ duyurdu, işte mahalle mahalle kesintiden etkilenen bölgeler

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yılbaşı sabahına saatler kala yaşanan su kesintisi vatandaşları hazırlıksız yakaladı. ASKİ, Çamlıdere Barajı’nda yürütülen kapasite artırımı çalışmaları ve kuraklık tedbirleri kapsamında ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi uygulandığını açıkladı.

ASKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kesinti, 30 Aralık 2025 saat 23.00 itibarıyla başladı. Çalışmaların 31 Aralık 2025 saat 11.00’de tamamlanması ve suyun yeniden verilmesi planlanıyor. Ancak yetkililer, suyun verilmesinin ardından şebeke basıncının dengelenmesinin zaman alabileceğini belirterek özellikle yüksek kotlu bölgelerde ve üst katlarda suyun tam basınca ulaşmasının öğleden sonrayı bulabileceği uyarısında bulundu.

Su kesintisinden etkilenen mahalleler arasında Karşıyaka Mahallesi’nin bir bölümü ile Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam ve Oyaca Akarsu mahalleleri yer alıyor. ASKİ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları istendi.