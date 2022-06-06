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Ankara Valiliği'nden flaş uyarı! Kuvvetli geliyor

Ankara Valiliği'nce kentin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

06.06.2022 - 15:31 |
Ankara Valiliği'nden flaş uyarı! Kuvvetli geliyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara Valiliğinden flaş uyarı Kuvvetli geliyor

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