Ankara Valiliği, hayvan barınağıyla ilgili tahkikat başlattı

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yatığı açıklamada, Mamak Belediyesi’nin hayvan barınağı hakkında sosyal medyada çıkan haberler üzerine İl Jandarma Komutanlığının birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkita başlandığını ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.