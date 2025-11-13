GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ankara Polatlı'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Ankara Polatlı’da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

13.11.2025 - 21:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Polatlı-Eskişehir E-90 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı 5 araçlı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

