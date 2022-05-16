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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara'da FETÖ/PDY'nin kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik soruşturmada, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16.05.2022 - 09:37 | | ANKARA, (DHA)-
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada şüphelilerin, üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev aldıkları, örgütçe Ankara'da 'hücre yapılanması' şeklinde oluşturulan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi. Şüphelilerin, evde kaldıkları dönemde kendi GSM hatları yerine eve sabit kalmak üzere tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden iletişim kurdukları, yine eve tahsis edilmiş ByLock hesapları üzerinden örgüt içi iletişim kurdukları tespit edildi. Aralarında halen kamu görevlisi olanların da bulunduğu toplam 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 

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