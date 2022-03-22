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Ankara merkezli 50 ilde FETÖ soruşturması: 132 gözaltı kararı

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Ankara merkezli 50 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında, 132 örgüt sorumlusu hakkında gözaltı kararı verildi.

22.03.2022 - 09:04 |
Ankara merkezli 50 ilde FETÖ soruşturması: 132 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturması devam ediyor.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yer alan ve örgüt sorumlusu olduğu tespit edilen, 2’si görevde kamu personeli, 74’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56’sı özel sektör çalışanı olmak üzere Ankara merkezli 50 ilde 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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