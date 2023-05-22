Ankara'da PKK/KCK ve DEAŞ soruşturmalarında 24 gözaltı kararı
Ankara'da, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
22.05.2023 - 08:38 | | ANKARA, (DHA)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Ankara'da PKK/KCK adına etkinliklere katılarak terör örgütünün propagandasını yapan 19 şüpheli belirlendi. Ayrıca, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulundukları belirlenen tamamı yabancı uyruklu 5 kişi saptandı. Toplam 24 şüphelinin gözaltına alınması amacıyla Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. (DHA)