Ankara Emniyet Müdürlüğü "çıplak arama" iddialarını yalanladı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, G.U. isimli şahsın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda 22 Mart tarihinde gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Mart günü adli makamlara sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Sözde iddialar ile ilgili olarak yapılan incelemelerde, adı geçen şahsın üst araması ve nezarethane işlemlerinin, ‘Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’, ‘Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği’ ve ‘Emniyet Genel Müdürlüğünün Nezarethane Talimatnamesi' doğrultusunda yapıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberlerin Emniyet Teşkilatımızı zan altında bırakmaya yönelik olduğu, yapılan işlemlerin yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun olarak hassasiyetle yapıldığı tespit edilmiştir. Bu iftiraları atanlar ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.