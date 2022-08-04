Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş KPSS açıklaması

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan sorulardan bazılarının, sınavdan önce yayınevinin deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu yönündeki iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'nca inceleme başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu ayrıca dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, "ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavlarına ilişkin olarak sosyal medyada haberlerin çıkması üzerine Cumhurbaşkanımız oluruyla başkanlığımıza konunun tüm yönleriyle ele alınması, incelenmesi ve soruşturulması talimatı üzerine soruşturma başlatılmıştır. Diğer yandan konunun adli yönüyle ele alınabilmesi, delillerin karartılmaması iletişimlerinin tespit edilebilmesi ve delillere el konulabilmesi için adli ve idari soruşturmanın eş zamanlı yürütülerek karşılıklı yardımlaşma yapılabilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınızca bir adli soruşturma başlatılması hususu rica olunur" denildi.





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos 2022 günü Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayın evi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.



Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenlenmiş, aramalarda çok sayıda dijital materyal ve soru kitapçığına el koyulmuştu.