ANKARA Bayram Namazı Saati 2025 - Bayram namazı ne zaman ve saat kaçta? Diyanet'e göre Ankara Ramazan Bayramı bayram namazı saati

Ankara’da Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar bayram namazı vakitlerine odaklandı. Bayram namazı iki rekattan oluşurken vakit namazlarından farklı olarak “Ramazan Bayramı namazı” için niyet edilerek namaza başlanacak. Peki Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ANKARA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?



Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilde bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bayram namazının bayramın ilk günü cemaatle kılınması uygundur. Bayram namazı Hanefiler’e göre vacip, Şafiilere göre sünnet olarak kabul edilir.

Pazar günü Ankara’da yaşayanlar için bayram namazı saat 07.07’de kılınacak.

2025 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ



Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için Ramazan Bayramı vakitlerini duyurdu. Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da bayram namazı saat 07.22’de, İzmir’de 07.30’da, Antalya’da 07.16’da, Adana’da 06.57’de Sivas’ta 06.50’de Trabzon’da ise 06.39’da kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?



Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.