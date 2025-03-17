ANKA-3, ASELSAN LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşledi

SSB Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Görgün TUSAŞ tarafından üretilen ANKA-3 SİHA'nın ASLESAN'ın LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlediğini paylaştı. Görgün şunları söyledi:

ANKA III’ün ASELSAN'ın’ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesi, havadaki etkinliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu önemli kabiliyet kazanımı, milli mühendislik gücümüzün ve savunma sanayiimizdeki kararlı ilerleyişimizin somut bir göstergesidir.

Başta AELSAN ve TUSAŞ olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor