Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama

Anıtkabir avlusunda cumartesi günü Y.T. "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları attı. Çevredekilerin tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yakaladığı şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.