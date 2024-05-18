(Anıtkabir 19 Mayıs programı 2024) Anıtkabir 19 Mayıs Pazar günü kaça kadar açık? 19 Mayıs anıtkabir ziyaret saatleri

Anıtkabir 19 Mayıs Pazar günü kaça kadar açık, 19 Mayıs Anıtkabir töreni saat kaçta? Anıtkabir, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü nedeniyle binlerce kişi tarafından ziyaret edilecek.

19 Mayıs'ta Anıtkabir saat 09:00'da ziyarete açılacak. Saat 17:00'a kadar ziyaretler sürecek.

Anıtkabir aşağıda belirtilen saatler arasında her gün ziyarete açıktır;

01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00

ANITKABİR NEREDE, NASIL GİDİLİR, ADRESİ NE?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunuyor. Adres ise; Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara.

Otobüsle, dolmuşla, metroyla veya kendi aracınızla Ata'nın ebedi istirahatgahına kolayca ulaşabilirsiniz. Ankara'ya il dışından otobüsle geldiyseniz AŞTİ'den Ankaray'a binerek Anadolu (Tandoğan) İstasyonunda inebilirsiniz. Anadolu durağından 5 dakikalık bir yürüyüşün ardından Anıtkabir'e ulaşabilirsiniz. Ankara Garı'ndaysanız toplu taşıma aracı kullanmadan 15 dakikalık yürüyüşün ardından da Anıtkabir'e gelebilirsiniz.

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