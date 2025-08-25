Anadolu’nun Aslanı Kangal köpekleri neslinin titizliğini koruyor!

Haberin Devamı

Sivas’ın simgesi ve Türkiye’nin milli değeri olan Anadolu’nun Aslanı Kangal köpekleri, yalnızca gücü, cesareti ve sadakatiyle değil, aynı zamanda karakterleri ve eş seçimindeki titizlikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Kangal köpekleri, neslinin saflığını ve ırkın devamlılığını korumak adına çiftleşme konusunda olağanüstü bir seçicilik sergilerken, kendi gen jenerasyonu, birlikte büyüdüğü diğer yavrular, sokak köpekleri veya melezlerle çiftleşmeyi de kesinlikle reddediyor. ,

Birden fazla köpeğin bulunduğu bir ortamda bile kangallar, en baskın, en güçlü ve en uygun eşi seçerek ırkın devamlılığını güvence altına alıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangalların ırkın devamlılığını koruma bilinciyle hareket ettiğini belirterek, bu özelliklerin sadece kangal köpeklerinde bulunduğunu vurguladı.





"Baskın erkeği görür ve eşini seçer"



Hüseyin Yıldız, kangalların ırklarının devamlılığını korumak için eş seçimi yaptıklarını belirterek, "Daha güçlüsü daha lider olanı bir arada çok şeyi birlikte yaşayanlar genelde birbirilerini eş anlamda seçmeye başlıyorlar. Yani bir kurt gibi düşünün bunları. Kurtların zaten evcil yapıları ve karakterleri tamamen aynıdır. Birileri dağda yaşar, birileri bizle yaşar. Yani bunlar kesinlikle eş seçimi yapıyorlar. Çok doğru bir ırkı ve kangalı kilometrelerce uzakta bulur ve onunla da eş olur. Böyle bir karaktere sahiptir. Sokak canlıları ile melezlerle asla eş olmaz ve bu ırkın neslin devamlılığını bozmaz. Güç yetileri güçlü olan ve ırkı tanıyan bir anne mutlaka bu erkeğin seçimini yüzde yüz yapar. Yani kendi bu seçimini belirler. 20 tane köpeğin arasında en baskınını en güçlüsünü, lideri ve ırkın devamlılığını sağlayabilmek için ırka format atmak adına en uygun eşi bulur ve yavrularını alır. Çünkü bir anne içinde gururdur. Kendi aralarında o gücü, o baskın erkeği rahatlıkla görür seçimini yapar ve onunla eş olur" dedi.

Haberin Devamı







"Kardeşleri ile eş olmazlar"



Yıldız, kangalların eşlerini kıskanabileceğini söyleyerek, "Kangal ırkı safkanlığını o kadar çok ortaya çıkaran bir karakter ki bir bakarsınız bir arada yaşadığı çok baskın olmuş ama aynı ortamda bulunmuş bir köpekle de eş olmayabilir. Onu çünkü kardeş olarak da benimseyebilir. Bunlar kardeşleri ile de eş olmaz. Baba kız, anne oğul eş olmaz. Bu özellik sadece kangal köpeğinde vardır. Kangalın dışında bir köpekte bu özellik bulunmaz. Kangallar genetiğine uygun hareket eder. Kangalın olmazsa olmazları sizlere yapısıyla, karakteriyle, görüntüsü ile kendisini her yönüyle gösterir. Yani kangal köpeği evindekine, yanındakine, çocuğuna ve dışarda koruması gerektiğine inanılmaz sadık bir ırktır. Diğer köpeklerden kangalı ayrı tutan bir özellik daha var. Diğer köpeklerde çobanlık görevi yapabilir ama kurdu boğamaz. Kangal köpeği kadar doğada dışarıda yaşanan olumsuzluğu olumlu hale çeviremez. Kangal köpeklerinde inanılmaz bir seviyede kıskanma olayı vardır. Dişi kangal erkeğini ölümüne kıskanır, dışarıdaki köpeklerin yaklaşmasına müsaade etmez. Eş bulmayı dişi yapar ama eş bulmaya da erkek itibar gösterir. Dişi erkeğini seçmeye gittiğinde mutlaka erkeğinin de gücüne bakar" diye konuştu.