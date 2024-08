Amerikan basınından dikkat çeken İran - İsrail analizi: Kafkaslar ve Orta Asya yeni soğuk savaş alanı, Türkiye'ye dikkat

ABD'de yayımlanan The National Interest dergisi, 'İsrail'in Avrasya'nın kalbi için savaşı' başlıklı haberinde Kafkaslar ve Orta Asya'nın yeni Soğuk Savaş'ın muharebe sahası olarak ortaya çıktığını yazdı.İran ve İsrail'in 10 aydır Gazze Şeridi'nden Lübnan'a, Suriye'den Yemen'e geniş kapsamlı bir vekalet savaşı ile meşgul olduğunu kaydeden The National Interest, suikast dalgasının ardından mevcut tabloda çatışmanın daha da tırmanmasının mümkün olduğunu aktardı.

Savunma haberleri dergisi, İsrail-İran çatışmasının ABD'nin başını çektiği Batı Bloku ile Çin, Rusya ve İran liderliğindeki Avrasya Bloku arasında süren Soğuk Savaş'a derinlemesine dahil olduğu yorumunu yaptı.Tahran ve Tel Aviv'in merkezi sahnelerin ötesinde Kafkaslar ve Orta Asya'da da bir soğuk savaş yürüttüğünü dile getiren The National Interest, Rusya'nın dikkatinin Ukrayna'daki işgalle birlikte geleneksel nüfuz alanı olan iki bölgeden uzaklaştığını bildirdi.

Büyüyen boşluktan yararlanan İsrail ve İran'ın mücadeleye giriştiğini, jeopolitik esnekliğe sahip Türkiye'nin ise Batı ve Avrasya kampları arasında değişiklik yaptığını kaydetti.Rusya'nın Orta Asya ve Kafkasya'daki ülkelerde ağırlığının devam ettiği yorumunu yapıp Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da askeri üslerinin bulunduğunu hatırlatan The National Interest, bu güçlü bağlara rağmen Moskova'nın bölgedeki üstünlüğünün yıpranmaya başladığına dair işaretlerin olduğunu yazdı.

Gürcistan'ın Avrupa ve Çin'le ilişkilerini güçlendirdiğini, Ermenistan'ın İran'a yakınlaştığını ve Azerbaycan'ın da Türkiye'ye doğru yaklaştığını belirten dergi, Orta Asya devletlerinin ise Rusya'dan uzaklaşıp özellikle Türk Devletleri Teşkilatı gibi projelere odaklandığını vurguladı. Orta Asya ve Kafkasların yeniden dizayn edildiği bir süreci anlatan The National Interest, İran ve İsrail'in Orta Asya'da nüfuz elde etmek için itişirken Türkiye'nin ise Batı ve Avrasya blokları arasında bir joker gibi hamleler yaptığını bildirdi.

Dergiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine onay verip Ukrayna'nın ittifak üyeliğini hak ettiğini söyledi. Diğer yandan ise İsrail'le ticareti durdurup Filistin davasını destekledi, ateşkes çağrısında bulundu. Türkiye'nin İsrail'e karşı Avrasya'nın kendi köşesinde bir düşman gibi hareket ettiği yorumunu yapan The National Interest, Orta Doğu'daki savaş köpürürken gözlemcilerin Orta Asya ve Kafkasya'dan gözlerini ayırmamasını istedi.

