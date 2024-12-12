Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Hakan Fidan ile görüşmeye geliyor

1 Aralık’tan itibaren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile üç kez telefonla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın Türkiye’ye kritik bir ziyarette bulunacak. İki bakanın görüşme gündeminde; ABD’nin terör örgütü YPG’ye desteği, DAEŞ ile mücadele, İsrail’in Golan tepelerindeki işgali, Suriye’deki anayasal süreç, azınlıkların korunması ve insani yardım konuları ele alınacak. ABD’ye; yeni ve kritik bir aşamadan geçildiği ve Suriye’de düzenli bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğu ifade edilecek. Görüşmede, ABD’nin 2019’da terör örgütünün Suriye içinde sınırdan 20 mil (32 kilometre) içeri çekilmesi yönündeki taahhüdü de hatırlatılacak.

Fidan ile Blinken arasındaki ilk telefon görüşmesi, 1 Aralık’ta “Halep ve çevresindeki gelişmeler” odaklı gerçekleşti. İkinci görüşme ise, Türkiye-Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının Doha Forumu marjında Astana Formatında bir araya gelmelerinden bir gün önce 6 Aralık’ta yapıldı. 8 Aralık’ta muhaliflerin Şam’a girmesi ve Baas rejiminin yıkılmasının hemen ardından 9 Aralık’ta Fidan ve Blinken bir kez daha telefonda görüştü. İki mevkidaş arasındaki 4. görüşme ise cuma günü Ankara’da yüz yüze yapılacak.

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KRİTİK AŞAMA

Görüşmelerde; BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Karara dayalı olarak Suriyelilerin yürüttüğü kapsayıcı bir yeni anayasa yapılması süreci çerçevesinde iktidarın barışçıl yollardan devredilmesi konusu ele alınacak. ABD’ye; yeni ve kritik bir aşamadan geçildiği ve Suriye’de düzenli bir geçiş sürecine ihtiyacı olduğu ifade edilecek. ABD’ye şu mesajlar verilecek: “Suriye’nin daha fazla istikrarsızlığa ve parçalanmaya sürüklenmesini önlemek gerekiyor. Huzurun ve barışın hakim olduğu, farklı etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı ve komşuları için istikrarsızlık üretmeyen bir Suriye tesis edilmesini arzu ediyoruz. Türkiye, bundan sonra da Suriye’nin yaralarının sarılması, birliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik üzerine düşeni yapacaktır. Uluslararası toplumun da Suriye’nin istikrarsızlığa sürüklenmemesi ve geri dönüşlerin kolaylaştırılmasına yönelik olarak Suriye halkına destek sağlaması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede, evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin kendi topraklarına dönmesi de sağlanabilecektir.”

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GÜNDEM YOĞUN...

YPG’YE ABD DESTEĞİ: Türkiye, ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye desteğinden duyduğu rahatsızlığı oluşan yeni şartlar içinde daha güçlü bir biçimde bir kez daha dile getirecek.

DAEŞ’LE MÜCADELE: Türkiye DAEŞ ile mücadele gerekçesiyle bir başka terör örgütünün kaldıraç olarak kullanılmasına karşı çıkıyor.

İSRAİL SALDIRILARI: İsrail’in Suriye’de askeri kapasiteyi yok etmeye yönelik hava saldırıları ile Golan Tepeleri’ndeki ilerlemesi üzerinde durulacak.

İNSANİ YARDIMLAR: BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesinde Suriye’ye yönelik sınır ötesi insani yardım sevkiyatları ele alınacak.