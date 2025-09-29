Amed SK Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin zirvesini zorlayan Amed SK ile son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan ve yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Keçiörengücü, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Amed SK, evinde alacağı galibiyetle iddiasını pekiştirme peşindeyken, Keçiörengücü ise deplasmandan puanla dönerek ligdeki yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. İki takımın da hedeflerine ulaşmak için kıran kırana bir mücadele sergilemesi beklenirken, futbolseverler bu kritik karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.

Amed SK Keçiörengücü maçı ne zaman?

Amed SK ile Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşması 4 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maç, Amed SK'nın ev sahipliğinde Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Kritik mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği saat 19:00'da başlayacak.

Bu önemli karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyenler için üç farklı yayın seçeneği bulunuyor. Amed SK Keçiörengücü maçı, TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve Tabii kanallarından canlı olarak yayınlanacak.