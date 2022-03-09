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GündemAmatör maçta kaos! Taraftarlar birbirine girdi, çevik kuvvet müdahale etti
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Amatör maçta kaos! Taraftarlar birbirine girdi, çevik kuvvet müdahale etti

Bursa’da amatör maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgayı çevik kuvvet polisleri ayırdı.

09.03.2022 - 12:22 | | İHA
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Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga hızla büyürken polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti.

Amatör maçta kaos Taraftarlar birbirine girdi, çevik kuvvet müdahale etti

Olaylar nedeniyle hakem maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması dikkat çekti.

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