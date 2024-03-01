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Amatör futbolcuların antrenmanda korku dolu anlar! Saha aydınlatmaları alev aldı

Düzce'de, amatör spor kulüplerine bağlı futbolcuların antrenman sahası olarak kullandığı Nurettin Zafer Stadı’nda futbolcular antrenman yaparken saha aydınlatmalarını sağlayan projektörler alev aldı. Yanan projektörler elektrik dağıtım firması ekibi tarafından söndürüldü.

01.03.2024 - 20:05 | | Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)
Amatör futbolcuların antrenmanda korku dolu anlar! Saha aydınlatmaları alev aldı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kültür Mahallesi’nde bulunan Nurettin Zafer Stadı’nda meydana geldi. Amatör spor kulüplerinin antrenman sahası olarak kullandığı Nurettin Zafer Stadı’nda amatör futbolcular ısınma hareketleri yaptığı sırada sahanın aydınlatması için kullanılan projektörler elektrik kontağı nedeniyle alev aldı. Yangını görenlerin haber vermesi ile olay yerine elektrik dağıtım firması yetkilileri geldi. Ekipler, yanan projektörleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü. Ekipler alevlere müdahale ederken futbolcular ise antrenmanlarına devam etti. (DHA)

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Amatör futbolcuların antrenmanda korku dolu anlar! Saha aydınlatmaları alev aldı

Amatör futbolcuların antrenmanda korku dolu anlar! Saha aydınlatmaları alev aldı