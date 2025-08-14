Amasya'nın tarihi hazinesi yeniden canlanıyor: 541 yıllık bedesten turizme kazandırılıyor!

Haberin Devamı

Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen projenin sözleşmesi, OKA Genel Sekreter V. Av. Seda Dönmez ile Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan tarafından imzalandı.

Törene Amasya Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Dr. Mesut Kılıç da katıldı.

Sultan II. Bayezid’in Kapı Ağalarından Hüseyin Ağa tarafından 1483 yılında inşa ettirilen Bedesten ve Arasta, Osmanlı döneminde önemli ticaret ve sosyokültürel merkezlerden biriydi.

Proje kapsamında; yapının aslına uygun biçimde restore edilerek turizm odaklı yeniden işlevlendirilmesine yönelik yatırımın fizibilite ve uygulama projeleri hazırlanacak.

Hazırlanacak fizibilite raporu; yatırımın uygulanabilirliğine ilişkin teknik ve ekonomik analizleri içerecek.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından kültür, gastronomi ve el sanatlarını bir arada sunan yeni bir cazibe merkezi oluşturulacak. Planlanan düzenlemeler kapsamında yapı; ziyaretçi merkezi, tanıtım panoları, kooperatif stantları ve el sanatları atölyelerini içerecek şekilde tasarlanacak. Böylece Amasya’nın köklü tarihî mirası korunarak turizm potansiyeli güçlendirilecek.