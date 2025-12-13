Amasya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
13.12.2025 - 20:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)

Amasya'da otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu konumundaki F.A. yaralandı.

Kaza, saat 17:00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde meydana geldi. N.T. yönetimindeki 55 FD 118 plakalı otomobil ile U.Y. kontrolündeki 05 AEY 066 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosiklette yolcu konumunda bulunan F.A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A., ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

