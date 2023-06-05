Amasya ve Samsun'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Amasya merkeze bağlı Kızılkışlacak köyü yakınlarına dün pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin (30) çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38), yağmura yakalandı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle 3 kişi, korunmak için otomobillerine bindi. Ancak şiddetli sağanak sele neden oldu, otomobil suya kapıldı.

Serkan Şahin araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, kurtuldu. Murat Ekşi ve Zilal Şahin ise sürüklenen araçla birlikte gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Hava muhalefeti nedeniyle arama çalışmaları bugüne bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD, jandarma, İl Özel İdare, DSİ ve Samsun su altı arama kurtarma ekipleri kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Amasya'da otomobille sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişiden Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin Zilal Şahin'i arama çalışmaları sürüyor.

VALİ MASATLI: ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vali Masatlı, “4 Haziran 2023 Pazar Günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığımızın da yaptığı uyarılara paralel olarak ilimiz genelinde yaşanan ve yer yer metrekarede 40 kilogramı aşan yoğun yağışlar sonucu, merkeze bağlı Kızıl Kışlacık köyümüzde, piknik için bulunan Murat Ekşi, Zilal Şahin ve eşi Serkan Şahin araçlarıyla birlikte sel sularına kapılmış. Serkan Şahin selden kendi imkânlarıyla kurtulmuştur. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri sevk edilmiş olup, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalardan bir sonuç alınamamış, yoğun hava muhalefeti nedeniyle çalışmalara ara verilmiştir. Sabahın erken saatlerinde ki bizzat şahsımın nezaretinde içerisinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin de yer aldığı AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince çalışmalara tekrar başlanmış ve bu çalışmalar sonucu Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Zilal Şahin'i bulmak için ekiplerimizin yoğun arama çalışmaları sürdürüyor" dedi.

‘AMASYA- TAŞOVA YÖNÜNDE ULAŞIMDA SORUN YOK’

Sel nedeni ile dün kapanan Amasya- Taşova kara yolunun tek şerit olarak trafiğe açıldığını belirten Vali Masatlı, “Yağışlar sonucu oluşan sel sebebiyle dün akşam saatlerinde trafiğe kapanan Amasya- Taşova kara yolu, 2 saatlik çalışmanın ardından dün akşam saat 21.45 itibarıyla tek şerit olarak trafiğe açıldı. Yolun tamamının trafiğe açılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerinin ortak çalışmaları devam ediyor. Şu an için Amasya- Taşova yönünde kara yolu ulaşımında herhangi bir sorun bulunmamaktır" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada Samsun'un Ladik ilçesinde sele kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Ladik ilçesinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış, su baskınları ve sele neden oldu.

İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.

METEOROLOJİ'DEN SAMSUN VE ÇEVRESİNE UYARI

Meteoroloji'den Samsun ve çevresindeki illerle ilgili yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 06.06.2023 Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bugün öğle saatlerinde başlayan yağışın yarın sabah 9'a kadar sürmesi bekleniyor.

'ŞU ANDA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK'

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “Bozkurt ilçemizde 2021 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında dere yatağının genişletilmesi ve 6 köprünün yapılması sayesinde bu yoğun yağışta suyun hızlı bir şekilde denize aktığını söyleyebiliriz. Şu anda tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, ilçemize bağlı bazı köylerde heyelanlar olduğunu biliyoruz, ekiplerimiz bunlara müdahale ediyor. Şu anda bizlere ulaşan bir can kaybı ihbarı yok. Derenin sabah saatlerine oranla debisinin de azaldığını söyleyebiliriz. Yağış da ara ara devam ediyor. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok” dedi.

ORDU İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji'den Ordu için yaptığı açıklamada, "Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 06.06.2023 Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

LADİK'TE METREKAREYE 40 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Samsun’da etkili olan sağanağın neden olduğu sellerde Ladik, Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Ladik ilçesinde metrekareye 97 kilogram, Samsun kent merkezine ise 40 kilogram yağmur düştü.

VALİ DAĞLI AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, durum değerlendirmesi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarı üzerine kentte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve belediyelerin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini ifade eden Vali Dağlı, il genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmalarının gelen ihbarlar neticesinde gerçekleştirildiğini dile getirdi. Vali Dağlı, “Dün akşam Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi’nde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendi. Kanallar ve menfezler açıldı. İlk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi’nde 32 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın telef oldu, 2 araç ve bir römork zarar gördü” dedi.

‘5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ’

Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu ve gelen ihbarlar ve tespitler neticesinde kısa sürede müdahale edildiğini belirten Vali Dağlı, “Sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunlar çözüldü. Ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışma ve müdahaleler de aralıksız yürütülüyor. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi” dedi.

Öte yandan sel sularının getirdiği malzemelerle kapanan yollar açıldı. Trafik akışında sorun yaşanmadığı bildirildi.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Samsun’un Kavak, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü, tarım arazileri su altında kaldı. Kavak ilçesi Adnan Menderes Caddesi’nde bir inşaatın istinat duvar çökünce yol kenarındaki kaldırım kaydı. Ekipler bölgeye müdahale etti.

Bafra ilçesinde de sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı. Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü, taşkın nedeniyle su altında kaldı.

AFAD'DAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

AFAD, Samsun, Ordu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimlerinde şiddetli yağış uyarısında bulunarak, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerimizde yaşanan aşırı yağışlara müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre şu iller için uyarılarda bulundu:

Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerindeki yağışların ise bugün (5 Haziran) gece yarısına kadar devam edip gece yarısı itibarıyla şiddetini yitirmesi beklenmektedir

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

AŞIRI YAĞIŞLARA MÜDAHALE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

AFAD, ülke genelindeki yağışlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle bölgede sel ve su baskınları meydana geldiği belirtilerek, "Gelen ihbarlara, AFAD ekiplerimiz ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

Amasya'da 4 Haziran akşamı başlayan yoğun yağış nedeniyle Amasya-Erzincan kara yolunun 20'inci kilometresi Kışlacık mevkisinde 17.00 sıralarında meydana gelen sel nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatılarak, "Kara yolu ekiplerinin çalışmaları sonucu 22.00 itibariyle ulaşım tek yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Saat 16.50 sıralarında Amasya Merkez Kışlacık Köyü Yukarı Şelale mevkiinde 3 vatandaşımızın aracı aşırı yağış nedeniyle sele kapılmıştır. 1 vatandaşımız kurtarılmış olup, 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır, 1 vatandaşın aranmasına devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Samsun'da ise bugün Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde bir aracın mahsur kaldığı ve aracın içinde vatandaşın bulunduğu yönünde bilgi alındığı kaydedilerek, mahsur kalan vatandaşın kurtarıldığı bildirildi. Ayrıca Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği ve Ladik İlçesi Alıçlı Mahallesinde sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

'HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR'

Sinop'ta da yoğun yağışlar sonucu Ayancık ilçesindeki Yeniçam mevkinde derede taşma meydana geldiği belirtilerek, "Alınan bilgiye göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır.Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 kişi güvenli noktaya alınmış olup Sinop-Ayancık kara yolu Şerefiye köyü mevkinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş, köprünün altı temizlenmiştir. Sinop merkez ile kara yolu ulaşımı açık durumdadır, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden motopomp, vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel görevlendirilmiştir" denildi.

'1 ARAÇ SELE MARUZ KALMIŞTIR'

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın da Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde etkili olduğu, an itibarıyla can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiştir. Bozkurt Bayramgazi köyünde 1 araç sele maruz kalmıştır. Bayramgazi yolu tedbir amacıyla kapatılmıştır. Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü ve Sırakonak köyü bağlantısı heyelan sebebiyle kopmuş olup, ulaşımda oluşacak riskten dolayı jandarma ekipleri şerit çekerek önlem alınmıştır. Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Toplam 30 köye elektrik verilememekte, İnebolu ilçesinde 1 köyde haberleşme arızası bulunmaktadır. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Abana ilçesinde Hacıveli istikametinde su birikintisi sebebiyle ulaşım geçici süre kesilmiştir. Yolda tahliye çalışması sürmektedir. Abana Bozkurt arası ilçede su birikintisinden dolayı kısmen ulaşım durmuştur. Çatalzeytin Paşalı ve Yunuslar köyünde su taşkınları sonrası meydana gelen zararlar giderilmiştir."