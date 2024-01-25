Amasya 15. Piyade EÄŸitim Tugay komutanÄ± kimdir? Amasya 15. Piyade EÄŸitim TugayÄ± nerede? Amasya 15. Piyade EÄŸitim TugayÄ±na nasÄ±l gidilir?

Bedelli askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma BaklanlÄ±ÄŸÄ± (MSB) bedelli askerlik sÄ±nÄ±flandÄ±rma sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bedelli askerlik yerleri ve celp dÃ¶nemleri ile birlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranÄ± Ã¼zerinden askerlik yerini Ã¶ÄŸrenen vatandaÅŸlar arama motorlarÄ±na yÃ¶neldi. Peki, Amasya 15. Piyade EÄŸitim Tugay komutanÄ± kimdir? Amasya 15. Piyade EÄŸitim TugayÄ± nerede?

MSBâ€™den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bedelli askerlik hizmeti kapsamÄ±nda 2024 yÄ±lÄ±nda altÄ±na alÄ±nacak yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin celp dÃ¶nemleri ile birlik yerleri sÄ±nÄ±flandÄ±rma kurulu tarafÄ±ndan belirlendi. SonuÃ§lar, e-Devlet ve askerlik ÅŸubelerinden Ã¶ÄŸrenilebilecek.

Ã–te yandan, talep halinde celp dÃ¶nemi deÄŸiÅŸikliÄŸi kontenjan durumuna gÃ¶re e-Devletâ€™te 'AskerliÄŸim' uygulamasÄ±ndan ve askerlik ÅŸubelerinden yapÄ±labilecek.

BEDELLÄ° ASKERLÄ°K YERLERÄ° SORGULAMAK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

AMASYA 15. PÄ°YADE EÄžÄ°TÄ°M TUGAYI NEREDE?

AÃ§Ä±k Adresi : General Hikmet AkÄ±ncÄ± KÄ±ÅŸlasÄ± YazÄ± BaÄŸlarÄ± Mahallesi KÄ±ÅŸla Caddesi

Â 05500/Amasya

Telefon No. : 0 358 242 00 24-25-26

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AMASYA 15. PÄ°YADE EÄžÄ°TÄ°M TUGAYINA NASIL GÄ°DÄ°LÄ°R?

Kara Yolu: 15â€™inci Piyade EÄŸitim Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± Amasyaâ€™da bulunmaktadÄ±r. Amasya OtogarÄ±na her il ve ilÃ§eden kara yolu ile ulaÅŸÄ±m mevcuttur. Otogardan ÅŸehir merkezine, ÅŸehir merkezinden 15â€™inci Piyade EÄŸitim Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na belediye otobÃ¼s seferleri, minibÃ¼smidibÃ¼s veya taksi ile ulaÅŸÄ±m mevcuttur.Â

Demir Yolu: Amasya-Samsun, Amasya-Sivas gÃ¼zergahlarÄ±nda trenle ulaÅŸÄ±m mevcuttur. Ä°stasyonÂ

Hava Yolu: Amasya Merzifon HavalimanÄ± ÅŸehir merkezine 50 km mesafededir. UlaÅŸÄ±m havalimanÄ± servisi, belediye otobÃ¼sÃ¼ ve taksi ile saÄŸlanmaktadÄ±r.Â

AMASYA TUGAY KOMUTANI KÄ°MDÄ°R (AMASYA 15. PÄ°YADE EÄžÄ°TÄ°M TUGAY KOMUTANI)?

15. Piyade EÄŸitim Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine atanan Piyade Albay Mehmet AtlÄ± atandÄ±.

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