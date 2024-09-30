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'Altın zeytin' festivalde görücüye çıktı! Fiyatı 11 bin TL

Altın kaplamalı zeytin, 31. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nde alanı dolduran binlerce kişiye tanıtıldı.

30.09.2024 - 08:01 | | İHA
'Altın zeytin' festivalde görücüye çıktı! Fiyatı 11 bin TL

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır'ın tanıttığı altın zeytin, Gemlik ve İznik'te yetişen ürünlerden elde ediliyor.

24 ADETİ 11 BİN TL!

Yenilebilir altın kaplama zeytin, bir kutuda 24 adet olacak şekilde sunuluyor. Yaklaşık 100 gram ağırlığındaki bir kutu zeytin, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerindeki müşterilere 300 Dolar, yaklaşık 11 bin lira fiyatla satılıyor.

İki yıllık çalışmanın sonucu ortaya çıkan, patentli altın zeytin Gemlik'te üretiliyor ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlıyor.

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