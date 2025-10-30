Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Van’da gram altın rekor seviyede

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve Orta Doğu’da gündeme gelen Gazze Barış Anlaşması, altın ve döviz piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu.

Bu gelişmelerin ardından Van’da yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dolar ve Euro’nun tarihi seviyelere çıkmasıyla birlikte altın da rekor tazeledi.

30 Ekim Perşembe günü güncel verilere göre Van’da gram altın 5.352,36 lira, çeyrek altın 9.151,76 lira, yarım altın 18.303 lira, tam altın ise 36.600 lira seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki oynaklığın önümüzdeki günlerde de sürebileceğini belirterek, yatırımcıların kısa vadeli hareketlere karşı temkinli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

30 EKİM VAN KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI BUGÜN

30 Ekim Perşembe günü anlık Kapalıçarşı'da çeyrek altın 8.944,84 liradan alınırken 9.151,76 liradan satılıyor.

30 EKİM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Gram Altın Ne Kadar?

Gram Altın Alış: 5.351,63 TL

Gram Altın Satış: 5.352,36 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek Altın Alış: 8.944,84 TL

Çeyrek Altın Satış: 9.151,76 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım Altın Alış: 17.833,77 TL

Yarım Altın Satış: 18.303,52 TL

Tam Altın Ne Kadar?

Tam Altın Alış: 36.477,70 TL

Tam Altın Satış: 36.505,19 TL

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet Altını Alış: 37.083,00 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 37.644,00 TL

Ata Altın Ne Kadar?

Ata Altın Alış: 36.897,45 TL

Ata Altın Satış: 37.838,46 TL