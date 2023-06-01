Altılı Masa sallanmaya devam ediyor! İYİ Parti Altılı Masa’dan çıkabilir!

İYİ Parti’de, seçim sonrası Altılı Masa’nın akıbetinin ne olacağı da tartışılıyor. Altılı Masa’nın bir “seçim ittifakı” olduğu görüşünün dile getirildiği parti yönetiminde, bazı kurmaylar, “Altılı Masa İYİ Parti’ye yaramadı” derken, sistemi değiştirmek için CHP’yle çıkılan ve yeni partilerin katılımıyla gelinen son noktada “masanın görevini tamamladığı” vurgusu yapılıyor.

“Herkesin kendi yoluna gitmesi” görüşünün hakim olduğu İYİ Parti’de, 10 ay sonra yapılacak Mart 2024’teki yerel seçimlere dönük CHP veya diğer partilerle yeniden bir işbirliğinin olup olmayacağı da ele alınıyor.

"BÖYLE HAYALE KAPILANLAR OLUR"

İYİ Parti’de parti içi muhalif hareketlilik de takibe alındı. “Ortak Akıl Platformu” adı altında toplantılar ve açıklamalar yapan muhalif hareketin 24-25 Haziran’daki kongrede Akşener’in karşısında aday çıkarmasının mümkün gözükmediği, ciddiye alınacak bir güçte olmadığı savunulurken, “Her seçim sonrasında böyle hayale kapılanlar olur. Ama sonuca ulaşmayacak boş bir hayal olarak kalır” görüşü dile getiriliyor.

GELECEK PARTİLİLERDEN CHP KARARI: ‘10 VEKİL ARKADAŞIMIZLA İSTİFA DİLEKÇEMİZİ VERDİK

Öte yandan CHP listelerinden Muğla milletvekili seçilen Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ, 10 vekilin istifa dilekçelerini TBMM'ye verdiklerini duyurdu.

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti toplam 38 milletvekiliyle CHP listesinden seçime girdi. Önümüzdeki günlerde bu vekillerin CHP’den ayrılarak kendi partilerine dönmeleri bekleniyor. Bir yandan da bu 4 parti, meclisteki temsillerini güçlendirebilmek için formül arayışlarını sürdürüyor.

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik.”

SEÇİM SONRASI 4 PARTİNİN TEK GÜNDEMİ

CHP listelerinden seçime giren DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisinin toplam 38 milletvekili bulunuyor. Bu partilerin gündeminde tek bir parti çatısı altından mecliste grup kurmak var. Bu ne anlama geliyor? Mecliste grup kurulabilmesi için kaç vekil gerekiyor?

İlk seçenek, 4 partiden (DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti) birinin çatısı altında grup oluşturmak. Mecliste grubu olan siyasi partiler Meclis Başkanlık Divanı’nda temsil edilebiliyor. Kürsüde grup adına söz hakkı kullanabiliyor ve ihtisas komisyonlarına üye verebiliyor. Bu 4 parti için mecliste grup kurmak bu imkanlar açısından önemli.

Mecliste şu an 5 siyasi parti grubu bulunuyor. Ancak 4 partinin hiçbiri de tek başlarına grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekiline sahip değil. DEVA Partisi’nin 15, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 10'ar, Demokrat Parti'nin de 3 milletvekili bulunuyor. Bu durumda ortak bir grup kurmak için müzakereler devam ediyor.

DAVUTOĞLU İŞARET ETMİŞTİ

Daha önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’da bunun gerekliğine dikkat çekmişti. Kulislerde konuşulanlar saadet çatısı altında birleşilmesi yönünde ancak bu 4 parti içlerinden birinin çatısı altında buluşmak için uzlaşamazsa bir başka seçenek de yeni parti kurulması oluyor. Bu formüle göre de 38 milletvekili yeni kurulan partiye geçecek. Eğer bu öneri hayata geçerse meclisteki grup sayısı da altıya çıkacak.

28. dönemde meclisteki yapı da bir önceki döneme göre oldukça farklı. Toplam 5 siyasi parti grubu var. Erdoğan'ın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekili olarak yer almayacak. Mecliste toplam 15 parti temsil edilecek bu dönem. 15 partiden 8'inin genel başkanları, milletvekili olarak mecliste görev yapacak.