Alpargün apartmanında sevdiklerini kaybeden Coşkun ailesi: Sevdiklerimizi deprem değil binalar öldürdü

Alpargün Apartmanındaki yakınlarına ulaşamayan ve Kozan’da hissedilen depremde kalp krizi geçirerek 6 Şubat günü hayatını kaybeden Birsen Coşkun’un evlatları Gölhan ve Cihan Coşkun o gün yaşadıklarının kâbustan çok daha kötü bir süreç olduğunu ifade etti.

Gölhan Coşkun, 6 Şubat günü Kozan’da depremi yoğun hissettiklerini ve Adana'daki yakınlarına ulaşmak için buradan Alpargün Apartmanı enkazına gittiklerini belirterek, "Orada soğuğu hissetmedik. Çok acı tarifi olmayan bir felaket günüydü. Annem sabah torunlarını sevdi öğlen depreminde buradaki kuzenlerimize ulaşmaya çalışırken 2 depremde annem kalp krizi geçirdi ve maalesef kaybettik.Bizim için acı dün gibi yaşamayan anlayamaz. Tüm depremde kaybettiklerimize rahmet diliyorum" dedi.

Cihan Çoşkun ise, 6 Şubat'ın hayatlarını değiştiren bir afet olduğunu ifade ederek çok büyük bir acı hissettiklerini söyledi.

Alpargün Apartmanında kardeşini kaybeden Sedat Coşkun'da "Müteahhittin hırsızlığı da ortaya çıktı. 34 yıl müebbet aldı ama acımız hafifletmiyor. Deprem değil ama bizleri hep bina öldürdü. Umarım bu deprem sonunda bunca kayıptan sonra tüm binalar sıkı denetim ile depreme dayanıklı olarak yapılır" dedi.