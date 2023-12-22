Almanya’daki Türklere çifte vatandaşlık hakkı geliyor! Nisan ayında başlıyor

Hem Almanya’da yaşayan Türkleri hem de Almanya’ya gitmeyi planlayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren yeni gelişmeyle ilgili detayları CNN TÜRK Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk bu sözlerle anlattı:

“Aslında biz bu sene bu haberi vermeyi planlıyorduk ama küçük detaylar üzerinde koalisyon ortakları anlaşamadılar. O yüzden biraz uzadı fakat son gelen haberler o detayların da netleştiği yönünde. Önümüzdeki Ocak ayında artık resmi adımın atılacağı ve Nisan ayından itibaren de artık burada yaşayan bir buçuk milyon Türk vatandaşının çifte vatandaşlık alabilme hakkını elde edeceklerini söyleyelim. İyi bir haber."

"NİSAN AYINDA BAŞLIYOR"

"Rakamlarla aslında bunu anlatmak lazım çünkü tüm Alman medyasında bu haberi verirken hep Türkler işaret ediliyor, Türkler örnek veriliyor. Çünkü burada bir buçuk milyon Türk vatandaşı yaşıyor Türk pasaportuyla. Bunlar Alman vatandaşlığını geçebiliyorlar mı? Evet geçebiliyorlar ama Almanya diyor ki sen Alman vatandaşlığını alacaksan eğer önce Türk pasaportunu geri vereceksin. Mavi kart alınıyor, Türkiye'deki hakların ölmüyor ama Türk vatandaşlığını geri vermek insanlara ağır geliyordu, yapmıyorlardı. Bu adımı atmıyorlardı. Artık Nisan ayından itibaren herkes gidip vatandaşlığa başvurabilecek ve Türk pasaportunuzu geri vermek zorunda değilsiniz."

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Hem Almanya’da yaşayan Türkleri hem de Almanya’ya gitmeyi planlayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren yeni gelişmeyle ilgili detayları CNN TÜRK Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk bu sözlerle anlattı:

“Aslında biz bu sene bu haberi vermeyi planlıyorduk ama küçük detaylar üzerinde koalisyon ortakları anlaşamadılar. O yüzden biraz uzadı fakat son gelen haberler o detayların da netleştiği yönünde. Önümüzdeki Ocak ayında artık resmi adımın atılacağı ve Nisan ayından itibaren de artık burada yaşayan bir buçuk milyon Türk vatandaşının çifte vatandaşlık alabilme hakkını elde edeceklerini söyleyelim. İyi bir haber."

"NİSAN AYINDA BAŞLIYOR"

"Rakamlarla aslında bunu anlatmak lazım çünkü tüm Alman medyasında bu haberi verirken hep Türkler işaret ediliyor, Türkler örnek veriliyor. Çünkü burada bir buçuk milyon Türk vatandaşı yaşıyor Türk pasaportuyla. Bunlar Alman vatandaşlığını geçebiliyorlar mı? Evet geçebiliyorlar ama Almanya diyor ki sen Alman vatandaşlığını alacaksan eğer önce Türk pasaportunu geri vereceksin. Mavi kart alınıyor, Türkiye'deki hakların ölmüyor ama Türk vatandaşlığını geri vermek insanlara ağır geliyordu, yapmıyorlardı. Bu adımı atmıyorlardı. Artık Nisan ayından itibaren herkes gidip vatandaşlığa başvurabilecek ve Türk pasaportunuzu geri vermek zorunda değilsiniz."

Haberin Devamı