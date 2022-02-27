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Almanya'da tedaviden sonuç alamayan hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Almanya'da beyninde tümör tespit edilen Celalettin Polat (56), 4 yıl boyunca tedaviden sonuç alamayınca başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.

27.02.2022 - 19:20 | | Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Almanya'da tedaviden sonuç alamayan hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan ve beyninde tümörü tespit edilen Celalettin Polat, yeterli sağlık hizmeti alamadığı gerekçesiyle tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, tümör hastası Polat'ı Türkiye'ye getirilmesi için Almanya'ya Ambulans uçak gönderdi. Akşam saatlerinde memleketi Malatya'ya getirilen Polat, Erhaç Havaalanı'nda hazır bekletilen ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.

'DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ'

Celalettin Polat'ın kardeşi Hamit Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, "Kardeşimin beyninde 4 yıl önce tümör tespit edildi. Almanya'da 3 kez ameliyat oldu ancak tedavide başarı sağlanamadığı için kardeşimi eve gönderdiler. Bizde Sağlık Bakanlığı'ndan uçak ambulans talep ettik. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı bize kısa süre içerisinde dönüş yaptı ve kardeşim bu sabah Almanya'dan alınarak memleketimize getirildi. Tedavisi burada devam edecek. Devletimiz çok güçlü. Allah devletimizden razı olsun. Kardeşimi sahipsiz bırakmadı" dedi.

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