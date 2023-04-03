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Aliyev, yerli otomobil Togg'u yarın teslim alıyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e yarın teslim edilecek.

03.04.2023 - 16:04 | | BAKÜ (İHA)
Aliyev, yerli otomobil Togg'u yarın teslim alıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi olacak.

Aliyev, yarın başkent Bakü’de düzenlenecek törenle aracını teslim alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın aracın anahtarını Aliyev’e takdim etmesiyle başlayacak tören, Bakan Varank ve Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın Aliyev’i Togg’un teknik özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve Aliyev’in aracı kullanmasıyla sona erecek.

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un 'T10X' modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Otomobil için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobilin sahibi olduğu açıklanmıştı.

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