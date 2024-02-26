Aliyev ve Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
26.02.2024 - 19:38 | | DHA
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri detaylı şekilde ele alındı" denildi.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü vesilesiyle tebriklerini iletti" denildi.