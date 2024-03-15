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Ali Koç adliyeye gitti! Savcıya ifade verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna gitti. Basın mensuplarının soruları üzerine Ali Koç, şikayet üzerine Selahattin Baki’nin ifade vermesi için gediklerini söyledi.

15.03.2024 - 11:49 | | DHA
Ali Koç adliyeye gitti! Savcıya ifade verdi

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna gelen Ali Koç ve Selahattin Baki, savcılıkta yaklaşık yarım saat kaldı. Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorusu üzerine Ali Koç, “Selahattin Bey’in bir konusu vardı. Onun için geldik.

Ali Koç adliyeye gitti Savcıya ifade verdi

Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi. 'Destek amacıyla mı geldiniz' sorusuna ise “Yöneticiyim gelmez miyim' diye yanıt verdi. Koç daha sonra adliyeden ayrıldı.

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