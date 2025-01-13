Ali Kaan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Çan ilçesi Çomaklı köyünde meydana geldi. İlkehan Mert Salathan'ın (21) kontrolünü yitirdiği 41 AFU 652 plakalı otomobil, Kocabaş Çayı'na uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Salathan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanındaki Ali Kaan Demir’e ise ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmasıyla 3,5 saat sonra Demir'in kaza yerine 50 metre mesafede cansız bedeni suda bulundu.

Ali Kaan Demir'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Demir’in memleketi Kocaeli'de, öğle vakti Esentepe İmam Hüseyin Cemevi'ndeki törenin ardından torağa verileceği belirtildi.

Otomobil sürücüsü İlkehan Mert Salathan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ali Kaan Demir'in hayatını kaybettiği otomobilin sürücüsü İlkehan Mert Salathan, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salathan, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Çanakkale’nin Çan ilçesinde çaya uçan otomobilde yaşamını yitiren Ali Kaan Demir'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi. Üniversite eğitimi için Çanakkale’de olduğu öğrenilen, İşletme ve Ticaret Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Kaan Demir’in cenazesi Esentepe Mahallesi İmam Hüseyin Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Baba Devrim Demir cenazede güçlükle ayakta durdu.

‘OĞLUMUN BİR BORCU VAR MI?

Cenazede ağıtlar yakan anne Aynur Demir ise “Sorun arkadaşlarına oğlumun bir borcu var mı? Kimseye ne varsa onu kapatalım. Bana oğlumu geri verin” diyerek ağladı. Cenazeye katılanlar da gözyaşı döktü.