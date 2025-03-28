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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

28.03.2025 - 16:10Güncellenme Tarihi:
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/1) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Nisan'da uygulanacak 2025-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar, sınavın yapılacağı 13 Nisan'da saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

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