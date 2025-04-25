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Alanya'da taksici aracında unutulan 18 bin avroyu sahibine ulaştırdı

25.04.2025 - 18:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Alanya'da taksici aracında unutulan 18 bin avroyu sahibine ulaştırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir taksici, aracında unutulan ve içinde yaklaşık 18 bin 300 avro bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

Türkler Mahallesi'nde taksi şoförü olarak çalışan Musa Koca, bir otelde konaklayan Danimarkalı aileyi, çarşı merkezine bıraktı.

Durağa döndükten sonra aracını kontrol eden Koca, arka koltukta çanta unutulduğunu fark etti.

Otel yetkilileriyle irtibata geçen Koca, otele giderek içerisinde yaklaşık 18 bin 300 avro bulunan çantayı aileye teslim etti.

Taksici Koca, çantayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "3 kızım var, 750 bin lira borcum var. Bu parayı alsam borçlarım biterdi ama ben haram para istemem." dedi.

Alanyada taksici aracında unutulan 18 bin avroyu sahibine ulaştırdı

Ailenin verdiği ödül teklifini de geri çevirdiğini anlatan Koca, "Sana ait olmayan para sadece geçici mutluluk sağlar. Başkasının parası sana mutluluk getirmez. İyilik her şeyi yener." diye konuştu.

Danimarkalı aile de taksi şoförüne teşekkür etti.

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