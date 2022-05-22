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Alanya’da orman yangını! 3 dekar küle döndü

Antalya’da gece saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alındı.

22.05.2022 - 07:36 | | İHA
Alanya’da orman yangını! 3 dekar küle döndü

Yangın, Alanya ilçesi Kestel Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin cansiperane mücadelesiyle orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü yangına 3 arazöz, Alanya Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine ait 3 su tankeri, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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