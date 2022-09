Alanya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye’de her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Alanya ilçesindeki plajlarda hafta sonu yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Sahildeki kalabalıklık drone ile havadan görüntülendi. Dünyaca üne sahip olan Kleopatra plajında serinlemek için denize girenlerin yanı sıra güneşlenmek için kumsallara uzananlar yoğunluk oluşturdu. Eylül ayına göre sahildeki yoğunluğun güzel olduğunu belirten Sonat Durukan, “Yerli turistler gitti ama bu yıl çok fazla yerli turist vardı. Ben buraya hemen hemen her gün gelirim. Şimdi de biraz Alman uyruklu turistler gelir. Çünkü onlar sıcakta gelmiyorlar. Şu an gayet iyi ancak daha yoğundu" dedi.

“İnsanlar denize giriyor baya kalabalık”

Sahilde yabancı turistlerin daha yoğun olduğunu vurgulayan Cem Kıran, “Alanya'nın Damlataş-Kleopatra plajları dünyaca ünlü. Yerli ve yabancı turistler bu yıl yoğundu. Özellikle Ruslar ve Ukraynalılar baya rağbet gösterdi. Turizm sezonu bu yıl gerçekten çok güzel gitti. İnsanlar denize giriyor. Şu an sahilde yabancılar daha fazla. Okullar açıldığı için yerli turistler şehirlerine döndü” ifadelerini kullandı.