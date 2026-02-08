Akyaka sahilinde alışılmadık görüntü: Deniz rengi değişti

Muğla genelinde sağanak ve kuvvetli fırtına, özellikle Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ile Gökçe Sahili'nde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar sonrası dağlık bölgelerden sürüklenen çamurlu suların denize ulaşması ile Akyaka Sahili'nde deniz suyu kahverengiye büründü.

Ortaya çıkan manzara, dronla havadan kaydedildi.

Öte yandan kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan yüksek dalgalar, Akyaka Sahili ve mendirek çevresinde deniz seviyesi yükseltti. Zaman zaman sahile vuran dalgalar, kıyı şeridinde su birikintileri oluşturdu.