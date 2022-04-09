Aksaray'da skandal görüntü! Tonlarca soğanı döktüler, soruşturma başlatıldı

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bugün öğlen saatlerinde gelen '40 ton kuru soğan araziye döküldü' ihbarı sonrası harekete geçti.

Bahse konu noktalara incelemeye giden ekipler, iki farklı noktaya dökülmüş yaklaşık 40 ton kuru soğana ulaştı.

Ekiplerin incelemelerinde soğanların büyük çoğunluğunun çürük olduğu ve gıda olarak kullanılmaya uygun olmadığı tespit edildi.

Yetkililer soğanların Aksaray Belediyesi çöplüğünde imha edileceğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. (Yeni Şafak)