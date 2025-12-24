Aksaray’da kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmak istedi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.12.2025 - 19:38

Kaynak: AKSARAY (İHA)

Aksaray’da kaldırıma yatıp çığlık atan bir kadın, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmak istedi.

 

Olay, Coğlaki Mahallesi Kılıçaslan Parkı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park girişinde kadın çığlığı duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırıma yatan Döndü A. (23) isimli genç kadın çığlıklar atarken, kadını gören bazı vatandaşlar yardım etmek istedi. Yardımlara da cevap vermeyen kadın bir süre yerde çığlık atmaya devam etti. Ardından olay yerine gelen polis ekiplerini gören genç kadın bu kez yattığı kaldırımdan kalkarak yardımları reddedip kaçmak istedi. Polis ekipleri de kadının peşinden giderek uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Polis memuru tarafından sakinleştirilen kadın polis otosuna alınarak evine götürüldü.

