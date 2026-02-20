AKM’de senfonik bir gece! Eldar Mansurov rüzgarı esecek

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul’un kültür sanat merkezi AKM Türk Telekom Opera Salonu, 1 Nisan akşamı özel bir konsere ev sahipliği yapıyor. Azerbaycanlı besteci Eldar Mansurov’un eserlerinden oluşan “Senfonik Gravürler”, müzikseverleri senfonik bir yolculuğa davet ediyor.

SENFONİK DOKUNUŞLARLA UNUTULMAZ ESERLER

Eldar Mansurov’un Doğu ile Batı arasında köprü kuran besteleri, bu kez büyük orkestrasyon ve zengin düzenlemelerle sahneye taşınıyor. Klasik müzik formlarıyla yeniden yorumlanan eserler, hem senfoni tutkunlarına hem de geniş kitlelere hitap eden bir repertuvar sunuyor.

GÜÇLÜ İSİMLER AYNI SAHNEDE

Konserin orkestra şefliğini dünyaca tanınan maestro Fuad İbrahimov üstleniyor. Gecede; güçlü tenor sesiyle Yusif Eyvazov, etkileyici yorumuyla Hale Soner ve konuk sanatçı Levent Yüksel sahnede olacak.

Sanatçılara, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

AKM’NİN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİNDE

İstanbul’un simge mekânlarından AKM, güçlü akustiği ve modern sahne teknolojisiyle bu özel projeye ev sahipliği yapacak. Yüksek prodüksiyon kalitesiyle hazırlanan konser, sezonun öne çıkan etkinlikleri arasında gösteriliyor.

Etkinlik Bilgileri

Tarih: 1 Nisan

Saat: 20.00

Mekan: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Klasik müziğin görkemli dünyasında, senfonik bir akşam yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir konser.