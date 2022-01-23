GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAkıncı TİHA'da ilk ihracat gerçekleşti!
HaberlerGündem Haberleri Akıncı TİHA'da ilk ihracat gerçekleşti!
ABONE OL

Akıncı TİHA'da ilk ihracat gerçekleşti!

Türk savunma sanayisi, en yeni ve popüler ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesi imzalandı. Konuyla ilişkin haberi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabında açıkladı.

23.01.2022 - 14:20 |
Akıncı TİHA'da ilk ihracat gerçekleşti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk savunma sanayiimiz büyük bir başarıya daha imza attı. #AKINCI TİHA ilk kez, Bayraktar TB2 ise 16. ihracatını gerçekleştirdi. Oyun değiştirici platformlarımız uluslararası arenada yerini daha da güçlendiriyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen AKINCI, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.

Akıncı TİHAda ilk ihracat gerçekleşti

 

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılabiliyor.

Akıncı TİHA'da müthiş detay ortaya çıktı! Haluk Bayraktar açıkladı
İlgili Haber
Akıncı TİHA'da müthiş detay ortaya çıktı! Haluk Bayraktar açıkladı
Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI TİHA’nın ‘sırrı’ ortaya çıktı
İlgili Haber
Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI TİHA’nın ‘sırrı’ ortaya çıktı
Yunanistan’da TİHA paniği! Akıncı TSK'ya teslim edilince harekete geçtiler...
İlgili Haber
Yunanistan’da TİHA paniği! Akıncı TSK'ya teslim edilince harekete geçtiler...

GÜNCEL HABERLER

Koronavirüs ne zaman bitecek? Aşılar ile ilgili flaş açıklama, Pfizer duyurdu

Koronavirüs ne zaman bitecek? Aşılar ile ilgili flaş açıklama, Pfizer duyurdu

Akıncı TİHA'da ilk ihracat gerçekleşti!

Akıncı TİHA'da ilk ihracat gerçekleşti!

Çin kasten gizledi! 139 kişinin öldüğü ortaya çıktı

Çin kasten gizledi! 139 kişinin öldüğü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Aşılar ile ilgili flaş açıklama, Pfizer duyurdu

Koronavirüs ne zaman bitecek? Aşılar ile ilgili flaş açıklama, Pfizer duyurdu

Sıradaki Haber
Çin kasten gizledi! 139 kişinin öldüğü ortaya çıktı

Çin kasten gizledi! 139 kişinin öldüğü ortaya çıktı

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Bakan duyurmuştu, kritik toplantı...

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Bakan duyurmuştu, kritik toplantı...

Sıradaki Haber
Paralar cuma günü hesaplarda! En az 1.550 TL ödenecek

Paralar cuma günü hesaplarda! En az 1.550 TL ödenecek

Sıradaki Haber