GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAKINCI TİHA ve Bayraktar TB2, deprem sonrası İstanbul’da hasar tespiti yaptı
HaberlerGündem Haberleri AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2, deprem sonrası İstanbul’da hasar tespiti yaptı

AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2, deprem sonrası İstanbul’da hasar tespiti yaptı

23.04.2025 - 18:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2, deprem sonrası İstanbul’da hasar tespiti yaptı

Baykar'ın uçuş testleri ve eğitimler için kullandığı AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 İHA, deprem sonrası koordinasyon görevi için İstanbul semalarında uçtu.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Baykar'ın uçuş testleri ve eğitimler için kullandığı 1 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve 2 adet Bayraktar TB2 İHA, depremin ilk anından itibaren Çorlu ve Keşan'daki merkezinden havalanarak deprem koordinasyon görevi için İstanbul semalarında uçtu. Bayraktar AKINCI KAYI01 uçuş koduyla, Bayraktar TB2'ler ise BAYKAR01 ve T464 uçuş koduyla havalandı. Uçuşlar havacılık uygulamalarından izlendi.

Güncel Haberler

Hollanda'da özel olarak yetiştirilen bir lale türüne 23 Nisan kutlamasında 'Anadolu' ismi verildi
#Dünya

Hollanda'da özel olarak yetiştirilen bir lale türüne 23 Nisan kutlamasında 'Anadolu' ismi verildi

İstanbul'da deprem! 4 bakan canlı yayında açıklama yapıyor
#Gündem

İstanbul'da deprem! 4 bakan canlı yayında açıklama yapıyor

Altın fiyatları rekor artışlardan sonra düşüşe geçti! İslam Memiş tarih ve fiyat vererek yatırımcıları uyardı
#Ekonomi

Altın fiyatları rekor artışlardan sonra düşüşe geçti! İslam Memiş tarih ve fiyat vererek yatırımcıları uyardı